Lover beredskapskommisjon

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha et samarbeid mellom staten og private for å bygge opp beredskapen. Mandag besøkte han munnbindprodusenten InnoVern i Sykkylven for å lytte og drive valgkamp. Hvis han får makt i en regjering blir det en beredskapskommisjon for å sikre bedre beredskap i framtida.