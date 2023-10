Lover å følge opp saka

Påtroppande ordførar i Surnadal, Hugo Pedersen, seier at dei lover å følge opp rasfaren i Bøfjorden. Det skriv Tidens Krav.

Torsdag gjekk det eit skred som stengde fylkesvegen og samtidig den einaste offentlege vegen inn og ut av bygda. Det har også tidlegare vore skred på strekninga.

Avisa skriv at bebuarane i bygda er uroa for å bruke vegen på grunn av skredfaren. Pedersen meiner at dei må følge opp både med vegeigar og entreprenør for å sjå kva dei kan få til av sikringstiltak.