Løvenvold kino får ny eigar

Ålesund kommunale eigedom har seld Løvenvold kino for 4,4 millionar kroner. Kjøpar er Løvenvold Theater Eiendom AS (SUS). Selskapet er eigd av Br. Jangaard AS og H I Giørtz Sønner AS. Desse igjen skal leige ut lokala til Løvenvold Theater AS, som er eigd av Momentium Venue AS. Kultursjef Oskar Skulstad er glad for at bygget blir pussa opp. – Kultur- og kinoaktiviteten som Momentium legg opp til er midt i blinken for bygget og for sentrum, seier Skulstad.