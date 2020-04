Lovar eksamen for alle

Alle høgskular og universitet har vore stengde i rundt tre veker no på grunn av korona-situasjonen, men i Volda lovar leiinga ved høgskulen at alle skal få tatt eksamen no i vårsemesteret. All undervisning og eksamenar skjer digitalt. Leiar for Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda, Trym Rimmen (bildet), seier situasjonen er krevjande for mange studentar. Dei fleste har alt reist heim, medan nokre framleis er på studenthyblar i Volda, seier Rimmen.