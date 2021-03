Lovar dusør

Eigarane til ein katt i Vestnes lovar no ein dusør på 20.000 kroner for tips som kan føre til oppklaring i saka etter at katten blei funnen død. Det skriv Romsdals Budstikke. Før helga skreiv NRK om dyrevernorganisasjonen Potespor som fryktar at nokon har tatt livet av kattar. Politiet etterforskar no saka. Også NOAH har lovd ein dusør på 10.000 for tips.