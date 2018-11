Lottovinnar frå Eide

Ein mann frå Eide vann 7.2 millionar kroner i Lotto laurdag. Han tok imot beskjeden med stor ro. – Eg er ein nøktern kar som sjeldan let meg vippe av pinnen, men vedgår at no får eg tårer i augekroken, sa den glade mannen då Norsk Tipping tok kontakt.