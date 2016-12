Løseth rett utenfor pallen

Med startnummer én kjørte Løseth i mål til en tid som ga henne sjetteplass i første omgang. I finaleomgangen presterte hun en tid som sto mot de to første utfordrerne, men ikke de tre siste.

Shiffrin ledet etter første omgang, men tapte hele forspranget med en dårlig start i finaleomgangen. Mot slutten kjørte hun som vanlig uimotståelig og seiret 0,64 sekund foran Veronika Velez-Zuzulová.

Slovaken tok 2.-plassen nesten sekundet foran sveitsiske Wendy Holdener, mens Løseth var slått av vinneren med 1,99 sekund. Hun var 45 hundredeler fra pallplass.

Maren Skjøld fulgte godt an og sørget med sin 10.-plass for to norske i topp ti.

Kristine Gjelsten Haugen kjørte ut i første omgang.