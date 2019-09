Inge Lockert viser fram dette bildet for å forklare det mange har stilt spørsmål ved: Kvifor gjekk «Viking Sky» over Hustadvika når Hurtigruta la seg til i Kristiansund? – Her ligg dei ved sida av kvarandre i Tromsø – det er lett å sjå at den største båten toler meir sjø enn den minste.

Foto: Privat