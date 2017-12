De er ikke mange. Men de er der de også når et av nordvestlandets største loppemarked åpner dørene en tidlig lørdag morgen. Folket som ikke leter etter skatter til seg selv, men til andre.

Ekteparet Kanestrøm jakter gavegull i loppehavet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Bladet «Alle kvinner» fra 1952 var en gave et år. Det var stor suksess! Ekteparet Jeanette Weiseth Kanestrøm og Jørn Kanestrøm er blant de som jakter julgaver på Kristiansund atletklubbs loppemarked. Å finne gaver på loppis har blitt en tradisjon.

– Søsknene våre er like mye skrotnisser som oss. Da er det jo artigere å finne noe spesielt i stedet for plastdill man finner over alt, mener Jørn. Snart skal han og kona finne en av årets julegaver mellom gammelt nips, slalåmutstyr og møbler med hakk.

Greit eller ugreit?

For noen år tilbake, gikk en stor diskusjon i media om brukte julegaver. Om det var riktig eller feil å gi noe brukt. Ni år gamle Lucas Sandvik Zdrinka sitter bøyd over en bærepose full av biler. Den skal bestemor kjøpe.

Lucas Sandvik Zdrinka (9) med sin fangst. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det er ikke julegaver, men det hadde ikke gjort noe om jeg fikk dem til jul heller. Det hadde vært en fin gave det, sier niåringen som ikke ser problemet med brukte julegaver.

Mer å gi

Ved et ustemt piano står loppesjefen, Tore Løvik.

Tore Løvik og Rita Sæterøy forhandler pris for noe som ikke skal ligge under juletreet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Han er i ferd med å avslutte et salg. 1.500 kroner for et piano – ferdig levert i kjøpers stue.

– Man får jo mye mer for pengene. Og veldig mye av det vi har fått inn, har jo fortsatt emballasjen på. Helt ubrukt! Klart man kan finne noe fint til jul her, sier Løvik. Kristiansund Atletklubb har lagt årets loppemarked til adventstiden nettopp fordi de vil treffe handelsbølgen, og fordi pengene sitter løsere i desember.

Dette croquet-spillet er en av mange lopper med originalemballasjen på. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Nede i møbelavdelinga, står ekteparet Kanestrøm bøyd over et gammelt teakbord. I en liten kurv som Jeanette bærer over armen, ligger dagens fangst og en av årets julegave.

– Det er to små krusnisser. Søsteren min lager en liten nisselandsby hjemme, så da passer disse to perfekt inn som innbyggere der. Mye mer gøy enn nisser fra butikken.