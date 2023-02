Lokalt mykje snø i fylket

Det siste døgnet har det vore fare for lokalt mykje snø enkelte stader i fylket. Meterologisk Institutt har difor sendt ut eit gult farevarsel for fylket. Det er i samband med snøbyger fra nord at det kome 10-25 cm i døgnet. I høgareliggande strok kan det komme lokalt 30-40 cm på eitt døgn. Farevarselet gjeld fram til klokka 13.00 laurdag.