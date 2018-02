Lokaloppgjør i cupens 1. runde

Norges fotballforbund har satt opp kampene for 1. runde i NM for kvinner. Molde skal spille hjemme mot Sunndal, og Herd får hjemmebane mot Fortuna i det som blir et byderby i Ålesund. Kampene skal spilles 1. eller 2. mai. Du kan se hele kampoppsettet her.