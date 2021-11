Lokale tiltak i Kristiansund

Kristiansund kommune innfører lokale smitteverntiltak. Isolasjonstida ved positiv koronatest blir endra til sju dagar. I tillegg innfører dei karantene på sju dagar for dei som bur saman med nokon som er smitta. Kommuneoverlege Askill Sandvik meiner nasjonale myndigheiter bør vurdere å innføre slike reglar i heile landet.

– Vi ser heilt tydeleg at smitte i heimen no er den store drivaren av smittespreiing i Kristiansund. Dermed håpar vi at karantene for husstandsmedlemmer vil vere eit effektiv tiltak, seier Sandvik.

Tysdag fekk sju personar stadfesta koronasmitte i byen. Dei nye tiltaka gjeld frå onsdag klokka 12.00.