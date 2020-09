Lokale konsekvensar av busstreiken

Ei utviding av busstreiken fører til stans i busstilbodet i Fræna, Eide, Midsund og Aukra, melder fylkeskommunen. Også all skuleskyss i desse områda kan stanse. Streiken starta for tre dagar sidan og kan bli utvida frå laurdag. Bussavgangar som Kringom køyrer på strekninga Ålesund-Stryn går også ut, medan same strekning som blir køyrt av FRAM går som normalt.