Lokale kan bli sikta etter masseslagsmål

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen seier det er sannsynleg at dei også kjem til å sikte personar frå lokalbefolkninga etter eit masseslagsmål på Åndalsnes.

Natt til søndag 18. februar rauk fleire titals personar saman utanfor Nabo'n pub på Åndalsnes. Blant dei involverte var ein rekke spesialsoldatar frå det belgiske forsvaret. Åtte av dei er sikta for grov kroppsskade.

I tillegg kan personar frå lokalbefolkninga bli sikta, seier Skorpen-Trøen.

– Det er veldig sannsynleg at vi gjer det. Vi jobbar med å identifisere dei for å vere sikker på at vi har plukka ut riktige personar, og så er det fornuftig med eit avhøyr før dei eventuelt blir sikta. I så fall blir dei sikta for å ha forstyrra ordenen, seier politiadvokaten.