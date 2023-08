Lokalbank spanderte tur

Sparebank 1 Nordmøre spanderte og sendte drøye 240 deltakere på tur til storbyen Frankfurt i Tyskland. Banken chartret eget fly for anledningen, sørget for hotellovernatting og felles middager og lunsj. Det skriver Børsen.no.

Til nettstedet sier kommunikasjonsrådgiver hos SpareBank 1 Nordmøre, Even Gaarde-Landre, at de skjønner at turen ikke sender optimale signal. Dette i en tid der mange merker de økte rentene på lommeboken.

Han vektlegger at turen ble bestemt for 2,5 år siden og skulle være med på å bygge felles kultur etter sammenslåingen av to lokale sparebanker.