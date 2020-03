Lokal spiller klar for AaFK

Parfait Bizoza er klar for Aalesunds Fotballklubb. Klubben har blitt enig med Raufoss fotball om en overgang for Skodje-gutten . Bizoza, som fyller 21 år i morgen, har skrevet under på en treårskontrakt med AaFK. Parfait Bizoza var en del av utviklingsavdelingen i AaFK fra 2015 til 2017, før han meldte overgang til Herd. I fjor spilte han altså i førstedivisjon med Raufoss, før han nå igjen er klar for AaFK.