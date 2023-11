Logistikkterminal på Digerneset

Digerneset Næringspark AS og Veøy Møre AS har inngått leieavtale for ny logistikkterminal på Digerneset. Logistikkterminalen vil bestå av 4385 kvadratmeter bygg fordelt på kontor, omlastingsterminal, lager og overbygd utelager. Det skriver selskapene i en pressemelding.

Den nye logistikkterminalen vil bli arbeidsplassen for 96 ansatte i Veøy Møre AS og skal stå klart i løpt av 1. kvartal 2025.