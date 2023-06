Ljøtunnelen stengt etter ulykke

To bilar har vore involvert i ei ulykke inne i Ljøtunnelen i Stranda onsdag formiddag. Ifølgje politiet var det tre personar i dei to bilane. Ei eldre kvinne er sendt til Ålesund sjukehus med luftambulansen for nærare undersøkingar, dei to andre involverte blir sendt til sjukehus med ambulanse. Tunnelen blir stengt ei stund, opplyser politiet rundt klokka 10.30.