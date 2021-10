Litt lågare enn i fjor

Julehandelen i fylket ligg an til å bli på 5,5 milliardar kroner, viser ein prognose gjort av NHO Service og Handel. Snittet for kvar innbyggar blir knappe 10 900 kroner, i følge prognosen. Sidan rekordåret i fjor er det venta at julehandelen går ned med vel fire prosent, men nesten åtte prosent meir enn i 2019.