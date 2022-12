Litt forseinkingar

Det har vore nokre små forseinkingar på avgangar frå Vigra lufthamn i Ålesund i dag. Det same gjeld for Ørsta-Volda flyplass, Hovden, utan at det ser ut til å ha ført til dei store problema. Eit Norwegian-fly greidde ikkje å lande på Molde lufthamn tidlegare i dag, men i etterkant har fleire fly greidd å lande der.