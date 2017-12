Lite villige til å fly mindre

Kun 22 prosent av spurte nordmenn er villige til å fly mindre for å spare miljøet. Mange føler de har en «rett» til å fly, sier forsker. Vestlendinger og oslofolk er mest villige til å redusere flytiden til fordel for klimaet, skal vi tro en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for Vårt Land. Det kommer også fram at ­kvinner er mer villige enn menn, og at yngre er mer villige til å fly mindre enn eldre. Velgere fra partiene MDG, SV og Venstre rangerer også høyt, mens Fremskrittspartiets velgere er minst interessert i å endre på sine flyvaner.