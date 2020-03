Lite truleg at pasientar er smitta

Risikoen for at pasientar og kollegaer har blitt smitta av den sjukehustilsette i Kristiansund er låg. Det seier smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal. Den tilsette drog frå jobb formiddag 12. mars, då reglane for karantene blei endra. Symptoma kom fredag 13. mars. Kartlegginga til sjukehuset viser at den tilsette har vore i kontakt med 20 pasientar. Den koronasmitta er heime med milde symptom, ifylgje sjukehuset.