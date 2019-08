Listhaug tvang Krf til å velge side

Sylvi Listhaug (Frp) fra Ørskog sine mange utfall mot Krf var avgjørende for at daværende partileder Knut Arild Hareide måtte velge side. Det mener Helge Simonnes (63) ,forfatter av boka «Kampen om korset i politikken». Vanylvingen mener dessuten at den interne prosessen Hareide satte i gang i 2018 står til stryk.