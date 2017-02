Listhaug til topps på Frp-lista i Møre og Romsdal

Under nominasjonsmøtet i Møre og Romsdal Frp i Molde lørdag ble Listhaug og Dale som er to av regjeringens mest markante politikere, nominert på de to fremste plassene på stortingsvalglista.

Tilbake i hjemfylket

Sylvi Listhaug blir gratulert av fylkesleder Frank Sve som trakk sitt kandidatur som førstekandidat i høst. Foto: Roar Strøm / NRK

Det skjedde uten motkandidater og ved akklamasjon, men vegen frem til toppen av lista har ikke vært uten strid og kontroverser. Listhaug som er vokst opp på Sunnmøre, men har bakgrunn som Oslo-politiker, måtte nomineres fra et annet fylke etter at det ble vanskelig å nå opp som kandidat i Oslo.

– Det er fantastisk. Det var i dette fylket jeg startet min politiske karriere, og 20 år senere er jeg tilbake som førstekandidat. Dette gleder jeg meg veldig til, sier Sylvi Listhaug.

Kamp om toppen

Landbruksminister Jon Georg Dale blir Fremskrittspartiets andrekandidat i Møre og Romsdal. Foto: Roar Strøm / NRK

Etter at mangeårig stortingsrepresentant Harald Nesvik trakk seg som kandidat ble fylkespolitiker Frank Sve foreslått av nominasjonskomiteen som partiets førstekandidat i Møre og Romsdal. med Listhaug og Dale på de to neste plassene.

Dette godtok ikke Listhaug og Dale, og etter et internt møte valgte Sve å trekke sitt kandidatur. Men Sylvi Listhaug føler at hun har hele fylkespartiet bak seg.

– Ja absolutt. Frank Sve og jeg har alltid vært gode venner og det kommer vi fortsatt til å være, og jeg er veldig glad for kunne samarbeide tett med ham i årene som kommer, sier Sylvi Listhaug.

Siden 2013 har Frp hatt to stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal. Frp gjorde tidenes beste valg i Møre og Romsdal med 27,4 prosent i 2009, men gikk kraftig tilbake ved stortingsvalget i 2013 da partiet fikk en oppslutning på 20,1 prosent.