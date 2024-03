Listhaug tar gjenvalg

Frp-leder Sylvi Listhaug takker ja til nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp om å stille til gjenvalg til Stortinget i 2025. – Møre og Romsdal er et av de viktigste eksportfylkene i Norge, og mange av bedriftene her merker skattetrykket og uforutsigbarheten som har økt kraftig med Ap og Sp i regjering, sier hun. Listhaug har representert hjemfylket på Stortinget siden 2017. Før det var hun vararepresentant for fylket fra 2001 til 2009. Fra 2009 til 2013 var hun 1. vararepresentant for Oslo. Nå tar hun sikte på fire nye år på Løvebakken, der hun for tiden sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. – Jeg er stolt over å representere Møre og Romsdal på Stortinget. Målet er å få bort Støre-regjeringen allerede neste år, sier Listhaug. Listhaug tok over som Frp-leder i 2021, og har siden 2013 vært både landbruksminister, justisminister, helseminister og oljeminister. (©NTB)