Listhaug klar for å bli nestleder

Sylvi Listhaug fra Ørskog er klar for å bli nestleder i Frp etter Per Sandberg. Listhaug er glad for å bli nevnt som aktuell kandidat og vil bevare sin stil dersom hun får vervet. – Både jeg og Per Sandberg er frittalende mennesker. Han er kanskje mer temperamentsfull enn meg, selv om vi står for mye av det samme så må jeg finne min stil dersom jeg blir valgt.