Listhaug i helsekomitéen

Sylvi Listhaug (Frp) går inn i Stortingets helse- og omsorgskomité, bekrefter partiet i en pressemelding. Sylvi Listhaug er tilbake som stortingsrepresentant etter at hun før påske trakk seg som justisminister. Listhaug vender tilbake til et politikkområde hun har lang erfaring fra. 40-åringen var byråd i Oslo med ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorg og barnevern fra 2006 til 2011.