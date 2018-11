Listhaug beskyldes for skulking

En oversikt Dagbladet har fått tilgang til, viser at Frp-nestleder Sylvi Listhaug har stått over fire av fem møter i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget denne høsten. Hun har kun møtt opp på møtet 8. november. – Provoserende, mener Kjersti Toppe (Sp), som har sittet i helsekomiteen siden 2009 og sier at hun ikke har opplevd maken til fravær.