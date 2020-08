Listhaug-angrep i ny bok

Avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande gir ut sin politiske selvbiografi i november. I boken kommer hun med sterk kritikk av Sylvi Listhaug (Frp). Overfor VG bekrefter hun at hun blant annet tar opp hendelsen i januar 2018, da regjeringskollega Listhaug måtte gå av som justisminister etter et Facebook-innlegg der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Sylvi Listhaug skriver i en e-post til avisen at hva Trine Skei Grande mener om henne som person er helt uinteressant og at hun ikke greier å hisse seg opp over hva hun mener.