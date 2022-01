Likevel fornøgde med fjoråret

Teatret Vårt hadde i 2021 eit publikumstal på vel 18 300. Det er rundt halvparten av eit normal år. For sjølv om ikkje noko blei avlyst, så førte pandemien til endringar i speleplanen og til at teateret ikkje kunne opne for fulle hus. Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag er likevel veldig fornøgd med fjoråret.