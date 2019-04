– Det sit familiar ein plass i verda og ventar på svar som no kanskje får ei grav å gå til. Då kjem det i tilfelle noko positivt ut av det, seier Kjetil Ervik til NRK.

Kjetil Ervik, skipper på Remøy. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Han er skipper på reketrålaren Remøy.

Det var i 09-tida torsdag morgon mannskapet til Kjetil Ervik oppdaga det som viste seg å vere eit lik i trålen.

Dei var då på rekefiske i internasjonalt farvatn i Smottholet i Barentshavet.

– Vi trudde først det var oljeklede som låg bak i trålen. Då vi såg nøyare på det viste det seg å vere delar av eit menneske i. Då stoppa vi opp og pakka inn liket, sa Ervik til NRK i går.

– Ei lette

Trålaren Remøy sette deretter kursen mot land.

Klokka 13.45 i dag var dei framme i Båtsfjord i Finnmark og kunne levere liket på land.

– Det var ei lette for oss. Vi hadde ikkje lyst til å handtere dette sjølve. Så det er bra at profesjonelle tek over, seier Kjetil Ervik fredag ettermiddag.

For mannskapet var det ei lette å få liket i land. Foto: Inge Wahl / NTB scanpix

Politiet har no tatt over saka.

Merksame på relevante saker

Ståle Luther i Troms Politidistrikt. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Ståle Luther, leiar for etterforskingsseksjonen i Troms politidistrikt, seier dei allereie har fått innspel frå pårørande som saknar familiemedlemmar.

– Dei er spente på om det kan vere ein av deira som er av funne. Det er for tidleg å seie, men vi er sjølvsagt veldig merksame på relevante saker som kan vere aktuelle, seier Luther.

Og legg til:

– Eg har eit godt håp om at vi skal finne ut kven dette er.

Reketrålaren Remøy fotografert i Båtsfjord i dag. Foto: Robin Kjølås

Obduksjon i Tromsø

Luther seier vidare at politiet har oppretta sak.

– Vi har eit samarbeid med Finnmark politidistrikt som gjennomfører nokre vitneavhøyr i denne saka.

Obduksjonen skjer på Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det er usikkert kor lang tid det vil ta før vi får resultat frå identifiseringsarbeidet. Det kjem an på kva vi finn og kva vi må halde det opp mot. Det kan hende det er ein person som til dømes ikkje er kjent for norsk politi, og at ein må til utlandet for å få referanseprøver, seier Luther.

Politiet tok hand om liket like før klokka 14.25 i dag. Liket er no på veg til Tromsø. Foto: Inge Wahl / NTB scanpix

Kjetil Ervik og dei 17 andre på Remøy blir i Båtsfjord nokre få timar til. Dei som var nærast då liket vart oppdaga har fått samtalar med eit team på helsestasjonen i Båtsfjord.

Snart går dei ut igjen for rekefiske og blir på sjøen i tre-fire veker til, ifølgje skipper Ervik.