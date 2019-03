Likar tildeling dårleg

Norsk flygeleiarforeining har kome med ei bekymringsmelding til Samferdsledepartementet etter at det spanske selskapet Saerco er tildelt ansvaret for flysikringstenester på Vigra. I Spania er gründeren av selskapet mellom anna skulda for korrupsjon, og leiar i flygeleiarforeininga, Robert Gjønnes, stiller spørsmål med om Avinor har følgt sine eigne etiske retningslinjer.