Ligger an til varmerekord

Det ser ut til at Møre og Romsdal stikker av med varmerekorden for hele landet i dag, og at det har vært målt hele 31,6 grader i Ørskog.

– Vi kan ikke kontrollsjekke værstasjonen før på mandag, men det ser ut til at Ørskog har vært varmest i landet, sier meteorolog Magnhild Svanevik fra Meteorologisk institutt.