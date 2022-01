Lied blir rådgiver for Toppe

Per Ivar Lied fra Ørsta skal være politisk rådgiver for barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Det opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding. Lied er 51 år, leder utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune og har tidligere vært vararepresentant for Senterpartiet på Stortinget i tre perioder fra Møre og Romsdal. Han var 3.-kandidat for Senterpartiet ved valget i 2021.