Lie legger opp

AaFK-keeper Andreas Lie legger opp etter sesongen. Lie, som til nå har spilt 180 kamper for klubben, sier til aafk.no at manglende motivasjon gjør at han legger keeper-hanskene på hylla. Andreas Lie skal jobbe som sportsjournalist i Sunnmørsposten når fotball-karriera er over.