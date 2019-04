Lie kan forsvinne frå Aalesund

Aalesund-keeper Andreas Lie opnar for å forlate klubben. Det melder Sunnmørsposten. Kontrakten til den 31 år gamle keeperen går ut etter sesongen, og ålesundaren legg ikkje skjul på at ambisjonane hans er store. Andreas Lie a-lagsdebuterte for Aalesund allereie i 2004, men har også spelt i Odd og Hødd.