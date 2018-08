Leverte fra seg kontornøkkelen

– Her jobber man for interessene til dem som bor, lever og virker i norske distrikt. Det er et tungt ansvar, men jeg er sikker på at du er typen som finner din egen måte å gjøre dette på, sa Jon Georg Dale (Frp) til Bård Hoksrud (Frp), da Dale leverte fra seg nøkkelen til sitt kontor på Landbruks- og matdepartementet. Dale er fra og med i dag samferdselsminister.