Leverer til havfarm og brønnbåt

Rolls-Royce har fått ordre på å levere utstyr til en havfarm for lakseoppdrett og en hybrid brønnbåt, fra Nordlaks i Stokmarknes. Rolls-Royce skal levere seks tunnel thrustere, som skal brukes til å sirkulere vann i og under merdene til havfarmen, som skal ligge i et havområde sørvest for Hadseløya i Nordland. Brønnbåten får fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system fra Rolls-Royce.