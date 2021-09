Leverer nytt skip

Ulstein verft har i dag levert sitt andre cruiseskip til amerikanske Lindblad Expeditions. Skipet er klart til sin første tur til Antarktis, Sør-Georgia og Falklandsøyane i november. Skipet har den karakteristiske X-bow-løysinga, som Ulstein har blitt kjent for. Skipet har ifølgje Ulstein tankar for drivstoff og vatn som gjer at dei kan dra på lange turar.