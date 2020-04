Leverer klaver til eksportmarkedet

Gjemnes-bedriften Nofence er i gang med sine aller første leveranser av elektroniske klaver for eksportmarkedet. Klavene gjør at bønder slipper å lage gjerde for å ha kontroll med husdyr på beite. Til tross for korona-situasjonen som har ført til krise for store deler av næringslivet, klarer bedriften å få levert til utlandet. – Dette er en svært gledelig milepæl, sier teknisk leder og gründer i Nofence, Oscar Hovde Berntsen.