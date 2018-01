Leverer batteripakkar

Rolls-Royce Marine har inngått ein ny kontrakt om levering av eit energisystem med batteripakkar til seks offshorefartøy (PSV’ar) som er bygd ved verftet Cosco Guangdong i Kina. Dette melder selskapet i ei pressemelding. – Vi har sterk tru på den nye energiløysinga. Det er ei oppgradering som er god for både lommeboka og miljøet, og vi trur at eigarane posisjonerer seg godt for nye offshoreoppdrag med dette grepet, seier Ronny Pål Kvalsvik, visedirektør for sal og kundeadministrasjon i Rolls-Royce Marine.