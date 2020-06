Lettere skadd etter ulykke

To personer er lettere skadd etter trafikkulykka i Ålesund sentrum. Det opplyser politiet på stedet. De to som ble påkjørt av en bil i gangfeltet i krysset mellom Notenesgata og Korsegata, ble sendt til legevakta for sjekk. Den ene blør fra nesen, den andre har mindre kutt i hodet.