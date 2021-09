Lettare skadd i ulykke

To personar er lettare skadd etter ein kollisjon mellom ein lettmotorsykkel og ein bil på Lerstad i Ålesund. Dei to som fekk skader skal begge ha vore på lettmotorsykkelen. Politiet opplyser at det så langt er uklart kva som var årsaka til ulykka. Vegen blir snart opna for fri ferdsel.