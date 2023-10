Lettare skadd etter kollisjon mellom bil og lastebil

Føraren av ein personbil skal vere lettare skadd etter ein kollisjon med ein lastebil på E136 ved Horgheim i Rauma.

Operasjonsleiar Arild Reite i politiet seier føraren framstår som lettare skadd, og no får helsehjelp på staden. Han opplyser at det skal ha vore utfordrande føre på staden og at bilane skal ha halde låg fart.

Det er venta kø på staden.