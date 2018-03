Lettare for kvinner i fiskaryrket

Regjeringa vil gjere det lettare for kvinnelege fiskarar å ta ut foreldrepermisjon. – Vi gjer dette fordi vi ønskjer fleire kvinner inn i fiskaryrket, seier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim. I forslaget som skal ut på høyring blir det foreslått at kvinnelege fiskarar lettare skal kunne ta pause frå fisket ei stund før fødselen. Dei skal og kunne amme i inntil to år etter fødselen, utan å miste rettar i fisket.