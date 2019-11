Leter på nytt

Rundt 25 personer fra Ørsta Røde Kors leter i dag etter Maja Herner, som har vært savnet i ett år. Det er nye tips som gjør at mannskap fra letekorpset er ute i dag, i et område som ikke har vært fullt ut gjennomsøkt tidligere. Leder for Røde Kors i Ørsta, Roar Gjerde, sier at han er imponert over at så mange stiller opp. – Vi gjør alt vi kan. Det er mange av oss som tenker på dette hver dag. Vi har ikke funnet henne, og det kunne vært min søster eller min unge som var vekk, sier han. Aksjonen vil pågå til rundt klokka 15.