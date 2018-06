Leter etter penger til Nordøyvegen

Tilleggsfinansiering blir avgjørende for Nordøyvegens fremtidige skjebne. I dag gikk plannemnda for samferdselsbygging grundig gjennom prosjektet som ser ut til å sprekke med en milliard kroner etter anbudsprosessen. Nemnda ber også om full oversikt over hva som blir det økonomisk regnestykket dersom Nordøyvegen ikke blir bygget og fylket blir sittende igjen med store fergekostnader. Kristin Sørheim (Sp) sier nemnda peker på flere muligheter for å øke inntektene. Forslaget skal legges frem for fylkesutvalget på mandag