Leter etter erstatter for Rotevatn

Ledelsen ved Høgskulen i Volda leter etter en erstatter for tidligere NRK-profil Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, melder Dagens Næringsliv. Odd Ragnar Hunnes, som i dag er dekan ved Avdeling for samfunnsfag og historie, bekrefter at han er blitt spurt om å gå inn som konstituert dekan ved mediefag.