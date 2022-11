Leteaksjon i Sykkylven avblåst

Politi, brannvesen, helsevesen og et helikopter rykket like etter klokka 19 ut til Sykkylvsbroa i Sykkylven. Årsaken var en bekymringsmelding knyttet til en person som var sett på broa. Like etter klokka 20 ble aksjonen avblåst etter at personen selv tok kontakt med politiet.