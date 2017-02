Saken oppdateres.

Etter en hel natts leting i kalde minusgrader, kunne politiet bekrefte rundt 09:30-tiden at sykkelen til den savnede ble funnet i Gryttenområdet, mot Litoppen i området Setnesfjellet (1.236 moh.).

Spor ble funnet på snøbreen Prestfonna. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

En hund har lokalisert spor i fjellets bratte terreng, på snøbreen Prestfonna. Redningsmannskap har undersøkt sporene.

Kjentmann i området, Kjetil Svanemyr, forteller at denne ruten er en lite benyttet rute til toppen, med mindre man er fjellvant.

Kan ha sklidd på Prestfonna

En hund har blitt satt på toppen av fjellet for å se om den savnede har vært der. Det blir nå vurdert om to personer fra den alpine redningsgruppa skal gå ruten oppover fjellet.

Wenche Toven ved Norsk Folkehjelp. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Wenche Toven, fra Norsk Folkehjelp, forteller at det er mulig å ta seg opp Prestfonna med stegjern og isøks, men at det er veldig glatt.

– Det er veldig hardt der og den har store og dype sprekker. Søket som gjøres der er for å se om han har sklidd, havnet i en av sprekkene og havnet under snøen, forteller Toven.

– Den savnede er fjellvant

Den 23 år gamle spanske mannen ble meldt savnet klokken 22 i går kveld, etter at han dro på tur fra Sogge klokken 12 på torsdag formiddag. Planen var at han skulle være borte i fire-fem timer.

Redningshelikopter flyr over Setnesfjellet, for å se om det finnes spor av mannen på toppen av fjellet. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Savnede hadde syklet på en blå, eldre herresykkel, i retning Soggemoen/Setnesmoen, men destinasjonen hans var da ukjent for politiet.

Politiet forteller at den savnede er fjellvant, men er usikker på hva han hadde med seg av utstyr.

– Det vi ikke finner der han bor var et par stegjern og en isøks. Vi antar at han har tatt seg ut på en fjelltur der det kan være bruk for slikt utstyr, forteller politiets innsatsleder Hans Kristian Lundgreen.

Mannen skal ha hatt på seg buff-hodeplagg og mørke turklær.

Politiet har i hele natt leita etter mannen med helikopter, mannskaper fra Røde Kors og Norske Redningshunder. Til sammen 25 personer deltar nå i letingen.

Helikopteret som ble brukt natt til fredag gikk tom for drivstoff og et nytt helikopter ble tilkallet for å hjelpe til med søket.